السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

 جنوب السودان..عشرات القتلى حصيلة مواجهات فصائل المعارضة

 جنوب السودان..عشرات القتلى حصيلة مواجهات فصائل المعارضة
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار عن سقوط عشرات القتلى جراء اشتباكات اندلعت بين قوات موالية لمشار وفصيل متمرد معارض له داخل حزبه.

العالم-السودان

وأكد العقيد لام باول غابرييل، المتحدث العسكري باسم حزب المشار "الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في المعارضة" أن المتمردين الموالين للجنرال سايمون قاتويج دوال هاجموا اليوم السبت القوات الموالية لمشار قرب حدود السودان.

وذكر المتحدث أن قوات مشار صدت الهجوم وقتل جنرالين و27 جنديا من المعتدين مقابل مقتل شخص واحد من عناصرها وإصابة اثنين آخرين.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الذراع العسكري في حزب مشار مؤخرا عن الإطاحة به من زعامة الحركة وقواتها المسلحة، وتسمية الجنرال قاتويج دوال زعيما مؤقتا للحزب.

وتهدد هذه التطورات بتقويض عملية السلام الهشة في جنوب السودان.

روابط ذات صلة

الإعدام لـ6 عناصر من قوات الدعم السريع في السودان

تضرر 90 ألف شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان

مصادر تكشف إبعاد نائب رئيس جنوب السودان عن حزبه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية العظمى وهزائمها.. والتطبيع الاماراتي بوهب الأعضاء البشرية

المقاومة الفلسطينية واللبنانية.. البوصلة واحدة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-08-2021

تشاهدون الليلة في بانوراما.. رد ايراني قاس على من يريد اختبار قوتها وطالبان تواصل تقدمها

القوات اليمنية تسخر من السعودية.. لبيک اللهم لبيک

شاهد: سوريا تستعد لاستعادة درعا