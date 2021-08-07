السعودية.. 'أرامكو' تعلن تفاصيل عطل فني في إحدى محطاتها

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وقالت أرامكو في بيان لها اليوم: "جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة".

​وبحسب وسائل إعلام سعودية، وشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي شوهدت محطات وقود عدة ببريدة وعدد من محافظات المنطقة، تزدحم بالسيارات، بسبب نقص البنزين جراء العطل الفني.

​ودشن مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم "محطات القصيم"، ونشروا عليه صورا وفيديوهات للزحام أمام المحطات، وأكد بعضهم أنهم وقفوا في طابور انتظار أمام محطة بنزين لأكثر من ساعتين.