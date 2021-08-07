السعودية.. 'أرامكو' تعلن تفاصيل عطل فني في إحدى محطاتها

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وقالت أرامكو في بيان لها اليوم: "جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم".
وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة".
وبحسب وسائل إعلام سعودية، وشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي شوهدت محطات وقود عدة ببريدة وعدد من محافظات المنطقة، تزدحم بالسيارات، بسبب نقص البنزين جراء العطل الفني.
ودشن مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم "محطات القصيم"، ونشروا عليه صورا وفيديوهات للزحام أمام المحطات، وأكد بعضهم أنهم وقفوا في طابور انتظار أمام محطة بنزين لأكثر من ساعتين.