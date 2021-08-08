السعودية تصدر اليوم حكمها ضد داعمين للمقاومة الفلسطينية

العالم - فلسطين

وأوضحت صفحة: "الحرية للخضري والمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" في منشور على فيسبوك أنه سيصدر الحكم النهائي على المعتقلين "في قضية دعم المقاومة" الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه سيتم إصدار الاحكام بحضور جميع المعتقلين في جلسة الغد (اليوم) فقط.

وأكدت أنه، "يأمل أهالي المعتقلين أن يتم إغلاق الملف وإطلاق سراح أبنائهم وعودتهم إلى ديارهم".

وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2019 قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان: إن "السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا".

ومن بين هؤلاء القيادي في حركة حماس محمد الخضري ونجله هاني.

وقالت الحركة في وقت سابق إن الخضري كان مسؤولا عن إدارة: "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في فبراير/شباط الماضي، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب "عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة، وأوضاع الاحتجاز السيئة".

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن القضية، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر.

وقبل أيام، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إنه يتمنى أن تحدد السلطات السعودية موعدا للنطق بالحكم في حق المعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وأن تتوَّج الجلسات (القضائية) بالإفراج عن كل المعتقلين.

وأضاف هنية -في بيان الأربعاء الماضي- "نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني".