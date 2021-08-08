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وزير خارجية مصر ينقل رسالة خطية من السيسي لملك البحرين

وزير خارجية مصر ينقل رسالة خطية من السيسي لملك البحرين
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إلى البحرين في زيارة رسمية لعقد مشاورات رسمية مع نظيره البحريني وعدد من المسؤولين.

العالم - مصر

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله، إن شكري توجه، مساء السبت، في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن ينقل خلال الزيارة رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضحت أن الرسالة "تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قدماً في مختلف مجالاتها والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي".

كما سيعقد الوزير المصري جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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وزير خارجية مصر ينقل رسالة خطية من السيسي لملك البحرين