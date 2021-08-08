شاهد: تفاقم حالات الاصابة بكورونا في العالم

العالم - خاص بالعالم

أكثر من مئتي مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى حوالي أربع ملايين ونصف المليون شخص، هذا ما كشفت عنه آخر إحصائات الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى العالم.

وكالمعتاد تصدرت الولايات المتحدة والهند والبرازيل قائمة الجائحة، إذ تجاوز عدد الإصابات في أميركا اكثر من 35 مليون، فيما بلغ عدد المتوفين 613 ألف شخص.

الهند شارفت إصاباتها على 31 مليون و900 ألف مصاب، فيما توفي بالكورونا اكثر من 427 ألف شخص.

أما البرازيل فقد شهدت أكثر من 20 مليون و60 ألف إصابة فيما بلغ عدد المتوفين 560 ألفا جراء إصابتهم بكوفيد -19.

أما عربيا فقد تصدر العراق قائمة أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات يليه الاردن ومن ثم الامارات.

الى ذلك سجلت أستراليا رقما قياسيا في عدد الاصابات حيث سجلت أكثر الولايات سكانا ما مجموعه 361 حالة إصابة بسلالة دلتا شديدة العدوى.

ورغم فداحة مشهد الجائحة لكن تداعياتها لم تكن أقل وطأة إذ اشتبك أكثر من ألف متظاهر تايلندي مع الشرطة خلال احتجاجهم على فشل الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لإبعاد المحتجين.

اما في فرنسا وللمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع خرجت في أكثر من 150 مدينة فرنسية تظاهرات احتجاجا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس، والذي يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة، فيما يقول عدد من المتظاهرين إنهم يرفضون أن يكونوا فئران تجارب للقاحات الجديدة.