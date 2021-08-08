تقرير يحدد أطعمة تسبب خطرا كبيرا على البنكرياس

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يذكر أخصائي الغدد الصم، لموقع "ميديكفوريم" الطبي، أن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ومستويات السكر المرتفعة، تعمل على قتل خلايا البنكرياس، مما يجعلها ضارة جدا للجسم.

أوضح الأخصائي أن خطورة هذه المنتجات على البنكرياس مرتبطة بقدرتها على إثارة نمو الأنسجة الدهنية في الجسم، حيث ترتبط هذه الزيادة في كتلة الدهون بتطور الالتهاب الجهازي مع الإجهاد التأكسدي، مما يؤثر على خلايا البنكرياس، ويساهم في حدوث اضطرابات في إنتاج الأنسولين، بالإضافة إلى ظهور مقاومة الأنسولين.

وذكر الأطباء عددا من العوامل التي تَزيد من خطر الإصابة بأمراض البنكرياس مثل: الإفراط في تناوُل الكحوليات، التدخين، السمنة، التاريخ العائلي للإصابة بالتهاب البنكرياس، وأشار إلى عدة عوارض تظهر عند حدوث التهاب في البنكرياس وهي: الألم الشديد في منطقة البطن، الحُمَّى، ارتفاع عدد دقات القلب، الغثيان، القيئ، فقدان الوزن، برازا زيتيا ذو رائحة سيئة.

وينصح الأطباء بتناول كميات معتدلة من الأطعمة السكرية وذات السعرات الحرارية العالية، مع مراعاة فترات التوقف بين الوجبات، حيث يجب أن تكون 3-5 ساعات، ومراجعة الطبيب عند الشعور بألم مستمر في البطن لدرجة العجز عن الوقوف أو إيجاد وضعية مريحة للتخلص من الألم.