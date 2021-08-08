مسؤول ایراني: امكانية تطعيم لقاح كورونا ستصل الى نصف مليون جرعة يوميا

العالم - ايران

واشار وطن بور في تصريح ادلى به لاذاعة طهران الى صدور الترخيص الطارئ للقاح "باستور كوفك" المنتج بصورة مشتركة بين مؤسسة "باستور" البحثية الايرانية ومؤسسة "فينلي" الكوبية وقال: ان الانتاج واسع النطاق لهذا اللقاح قد بدا ومن المتوقع ان يصل البلاد في غضون اسبوعين.

واضاف: انه بالتزامن مع ذلك تمكنت شركة "اكتوفركو" الايرانية من انجاز انتاجها النهائي والحصول على شهادة اعتماد من شركة "سبوتنيك" الروسية وسيدخل انتاجها السوق قريبا.

وقال وطن بور: يبدو ان الانتاج الداخلي سيغطي حاجة البلاد في غضون شهرين او شهرين او ثلاثة.

واشار الى ان الفئات البالغة اعمارهم 53 عاما فما فوق يمكنهم مراجعة مراكز التعطيم لتلقي اللقاح واوضح بانه يجري الان توسيع نطاق مراكز التطعيم في البلاد ليصل الى اكثر من 500 الف جرعة يوميا.

ونوه الى مرحلة الاختبار السريري للقاحي "بركت" و"باستور" على الفيروس المتحور "كورونا دلتا" واضاف: انه من المقرر ان يتم من الان فصاعدا اختبار جميع اللقاحات المنتجة داخليا على الفيروسات المتحورة والاعلان عن نتائج ذلك.

ولفت الى ان الاعراض الناجمة عن التطعيم بلقاح "استرازنيكا" لدى الافراد هي اكبر من بقية اللقاحات وتظهر بصورة اكبر لدى الشباب وقال: انه بناء عليه فقد تقرر ان يتم تطعيم الافراد فوق 50 عاما فقط بهذا اللقاح في البلاد.