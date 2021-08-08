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قاليباف يهنئ بيوم الصحفي

قاليباف يهنئ بيوم الصحفي
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

تقدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بالتهاني بمناسبة يوم الصحفي، مؤكدا أنه لولا الصحفيين لما كان هناك نقد وتغيير وإصلاحات وشفافية .

العالم - ايران

وفي كلمته بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاحد، أشاد قاليباف بشهداء الصحافة والاعلام في زمن الثورة الاسلامية والدفاع المقدس وحتى يومنا الحاضر.

واضاف : لولا جهود الأخوة والاخوات الاعزاء في التغطية الاعلامية وبيان حقائق المجتمع لما كانت هناك فرصا للنقد والتغيير والاصلاحات والشفافية ، ومن هنا نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الصحفيين خاصة المراسلين البرلمانيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة .

كما تحدث قاليباف عن يوم الجهاد الجامعي وقال : ان قائد الثورة الاسلامية وصف هذه المؤسسة بأنها مولود مبارك للثورة وأنها من المؤسسات المهمة لزيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، متقدما بالتهاني والتبريكات لكوادر الجهاد الجامعي في انحاء البلاد.

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