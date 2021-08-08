اليمنيون يستعدون للخروج في مسيرة ضد الحصار ورفع سعر الدولار الجمركي

العالم - اليمن

ودعت اللجنة في بيان صادر عنها إلى المشاركة الواسعة في المسيرة للتنديد بالممارسات التعسفية لتحالف العدوان الأمريكي التي تستهدف تجويع الشعب اليمني من خلال الحصار ورفع سعر التعرفة الجمركية.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، قال في تغريدة له مساء الجمعة: "ندعو إلى مسيرةٍ حاشدةٍ، يوم الأحد المقبل، إن شاء الله، ضد الحصار والتجويع ورفع سعر الدولار في التعرفة الجمركية من قبل العدوان الأمريكي البريطاني السعوديّ الإماراتي وحلفائه وستحدّد اللجنة المنظمة ساحات المسيرات".

وأوضح أن هذه المسيرةً تأتي ردًّا على تضليلات الخارجية الأمريكية التي "تتهمُ المحاصَرَ بالحصار، وتزعمُ أن معاناةَ اليمن تأتي ممن يعاني إرهاب أمريكا وحلفائها".

وتصاعدت مؤخراً إجراءات الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، حيث تعمل أدوات العدوان على مضاعفة انهيار العُملة المحلية في المناطق المحتلّة، كما قرّرت رفعَ التعرفة الجمركية بنسبة 100 %، بهدف رفع أسعار السلع بشكل غير مسبوق.

وتستخدم الولايات المتحدة، وبصورة معلنة، الحقوقَ الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني، كورقة ضغط، بعد فشلها في تحقيق أي مكاسب عسكرية وسياسية على الميدان.

ومن وقتٍ لآخر، تزيد واشنطن من حدة الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، مستخدمةً شتى أسلحة التجويع، ما تسبب ببث المعاناة بصفوف أكثر من 30 مليونَ إنسان، جراء الحصار على المطارات والموانئ.

علاوةً على ذلك تقف واشنطن وراءَ انقطاع المرتبات وتدمير العُملة، في أعقاب تنفيذ تهديدات السفير الأمريكي في مفاوضات الكويت، والعديد من صور الحرب الاقتصادية الشعواء التي طالت الشعب اليمني، وهو ما يستدعي هبةً شعبيّةً للتصدي للعدوان في جانبه الاقتصادي، كما هو حال التصدي في الجانب العسكري.