أمريكا طبقت ضد كوبا الحصار الأكثر ظلما وإجراما في تاريخ البشرية

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وتابعت تانيا أجيار فرنانديز،أنه من وجهة النظر الاقتصادية، يتم تقليل عنصرين مهمين: القدرة على التصدير والقدرة على استثمار الموارد مرورا بالانتاج وتطوير السلع والخدمات لسكاننا ، لهذين السببين، جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن أحد مصادر دخلنا الرئيسية هو السياحة، أصبح التدفق النقد الأجنبي إلى كوبا محدودا، الأمر الذي استغلته الولايات المتحدة لتمويل وشن حرب من االجيل الرابع من الخارج علينا".

وأضافت سفيرة كوبا بالقاهرة:"من الخارج ، تم التمويل والترويج لكي يخرج الكوبيون يوم 11 يوليو للاحتجاج. الاحتجاجات التي لم يكن فيها متوفى واحد تحولت إلى أعمال عنف بسبب الكراهية التي يغذيها ويمولها الخارج. بعض الأشخاص الذين احتجوا ، رغم أنهم فعلوا ذلك دون نقص احتياجاتهم الأساسية ، تفهمت الحكومة مطالبهم. ومع ذلك، كان الأمر المثير للقلق هو أن الجماعات العنيفة ، التي تم تمويلها وتشجيعها من الولايات المتحدة ، نفذت أعمال عنف ضد المنشآت والأشخاص ، بما في ذلك مستشفيات الأطفال حيث كان يتم علاج الأطفال المصابين بكوفيد".

وأكدت أن أمريكا قلقة للغاية بشأن نموذج الثورة الكوبية منذ 60 عامًا وظل هذا القلق في تصاعد مستمر. لقد طبقوا الحصار الأكثر ظلمًا وإجرامًا وقسوة والأطول في تاريخ البشرية ، والذي تفاقم الآن في ظل ظروف وبائية ، وهنا يكمن الانحراف الواضح، وشر كل تلك النوايا، وفرض الحصار والإجراءات التقييدية التي لم ينفذوها أبدًا ضد أي دولة أخرى، ولا ضد أولئك الذين يعتبرونهم أعداءهم الأساسيين.