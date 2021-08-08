الراعي دعا الجيش اللبناني الى منع إطلاق الصواريخ من لبنان

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وشدد الراعي في عظته خلال قداس الأحد في الديمان شمالي لبنان ، على اننا نَهيب بالجيشِ اللبنانيِّ المسؤول مع القوات الدولية عن أمن الجنوب بالسيطرة على كامل أراضي الجنوب وتنفيذ دقيق للقرار 1701 ومنع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبناني لا حرصا على سلامة "إسرائيل"، بل حرصا على سلامة لبنان.

واضاف الراعي: نريد أن ننتهي من المنطق العسكري والحرب واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيّين.

وأكد الراعي اننا نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنشجب توتّر حالة الأمن وفيما نُدين الخروقاتِ الإسرائيليّةَ الدوريّةَ على جنوب لبنان، وانتهاك القرار الدوليّ 1701، فإنّنا نَشجُبَ أيضًا تَسخينَ الأجواءِ في المناطق الحدوديّة انطلاقًا من القرى السكنيّةِ ومحيطِها.