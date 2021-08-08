وسط تفاعل كبير.. السيد ’نصر الله’ يضع النقاط على الحروف..

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وأكد السيد حسن نصرالله في الذكرى الـ 15 للانتصار في تموز 2006، "أن أهم مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع هي مسؤولية الحفاظ على منجزات هذه الحرب وهذه الإنجازات والمعادلات لم تأتي لا بالتمني ولا على طاولة الحوار وإنما بالتضحايات الجسام التي تحملناها جميعاً، أمانة الشهداء المحافظة على ما أنجزه هؤلاء الشهداء في حرب تموز 2006 وتطوير هذه الانجازات والإيجابيات وقد تم الحفاظ عليها كله هذه السنوات وقد دخلت مرحلة جديدة من خلال المواجهة البطولية التي خاصها الفلسطينيون في معركة سيف القدس".

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن “أهم إنجاز تحقق في حرب تموز 2006 إيجاد ميزان ردع وهو إنجاز تاريخي واستراتيجي حققته المقاومة”، مشيراً إلى أن “لبنان كان مسرحاً لسلاح الجو الإسرائيلي في كل منطقة وعلى مدى عقود على أبنية ومؤسسات واهداف وبنى تحتية ولم يكن يردعهم شيء”، وأضاف أنه “على مدى 15 عاماً لم تحصل غارة إسرائيلية واحدة على منطقة لبنانية باستثناء حادثة ملتبسة بين الحدود اللبنانية والسوري.

وأكد السيد نصرالله أن “الذي يمنع العدو الإسرائيلي من شن غارات على لبنان هو خشيته من مواجهة كبيرة مع المقاومة”، ولفت إلى أن “جيش العدو الإسرائيلي خائف على وجوده”، وقال إن “العدو اليوم أكثر من أي زمن مضى قلق على وجوده بسبب ما يجري في فلسطين وتصاعد محور المقاومة”، وتابع “القضية المركزية للعدو الإسرائيلي بعد العام 2006 هي مسألة سلاح المقاومة وتطور المقاومة”.

وشدد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على أن تداعيات حرب تموز عام ألفين وستة، هي التي وجدت ميزان ردع وضوابط حامية للبنان ورادعة للعدو.

وعلى صعيد ملف التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت جدد السيد نصر الله الطلب بالكشف عن التحقيق الفني، معتبرا أن هناك إستنسابية في التعاطي مع الملف، متمنيا على عوائل الشهداء الضغط والتوجه للقاضي للكشف عن التحقيق الفني لمعرفة حقيقة ما حصل.

وأكد السيد نصرالله ان حادثة شويا لم تكن شيئاً عبراً وبسيطاً، مشيراً الى ان من قام باعتراض المقاومين هي مجموعة صغيرة وليس اهل بلدة شويا من يتحمل مسؤولية ما حصل.

ووصف السيد نصرالله ما حصل بخلدة بالكمين الغادر الذي كاد يتسبب بمجزرة لولا اللطلف الالهي، مطالبا من الاجهزة الامنية القاء القبض على المجموعة القاتلة، وانهاء ملف قطع الطريق الساحلي درءا للفتنة. وحصر السيد نصرالله المسألة بالمجموعة التي قامت بالكمين الغادر وطالب الاقتصاص منها، مشيرا الى ان المقاومة تجمعها بالعشائر العربية علاقة طيبة وتضم في صفوفها مجموعة من ابنائها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ومعهم جمهور المقاومة تفاعلوا مع خطاب الامين العام لحزب الله السيد نصر الله الذي تزامن مع الذكرى الـ 15 لانتصار المقاومة في تموز عام 2006 ورد المقاومة على الغارات الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، حيث اطلق حزب الله في لبنان 21 صاروخا ردا على هذه الاعتداءات التي استهدفت منطقة رباع التين وبسطرة والسدانة والعرقوب تثبيتا لتوازن الردع الذي ارساه مع العدو منذ تموز 2006 .

وكتبت "آلاء ‏عيد" في تغريدة على حسابها الخاص قالت فيها "خطابات السيد حسن نصرُالله يجب أن تدرس في المدارس والجامعات وان تطبع ككتب، يجب أن يخرج الجديد الجيل على الفقه والحكمة والصبر والنصر والأخلاق التي يمتلكها سماحة السيد، لعلنا نكسب أجيال تملك الكم الكافي من الحقد على العدو الإسرائيلي والحب الكثيف للمقاومة. #سيد_الصبر_والنصر".

وغردت "Maha" على حسابها الخاص قائلة "الصبر والبصيرة سيدي نصرالله لك الكلام ولك الزمان ولك الأمر ونحن طوعا لك.. #سيد_الصبر_والنصر".

وبدورها قالت "nour " في تغريدة لها "السّاهِرُ على جُفونِ حُبّنا يؤرّقُ أهل الضّجيج والدّجَل، هو المُتَوسّدُ عزمَنا والقابضُ على زِنادِ الوَجَل، بأنّنا قادِمون، وستُهزَمون. ⁧ #سيد_الصبر_والنصر⁩".

وبعد خطاب السيد نصر الله كتب "Mustafa gharli" في تغريدته "يتمنى كل إنسان شريف وحر ومقاوم للاحتلال .. بأن يكون له قائد صادق وأمين صبور وحكيم ولديه نظرية بعيده إلى الأمام.... متل سماحة السيد نصرالله #سيد_الصبر_والنصر".

وقالت الاعلامية "Zeinab Al Saffar" في تغريدها "على صَبرِكَ يتّكئُ الوجعُ وفي هَديْ البَصيرةِ تكاثَرنا عُشّاقاً نَمضي معكَ حيثُ ما أنت حيثُ ما كُنت وما النّصرُ الا حُبُّ ساعة.' #سید_حسن_نصرالله الصادق الأمين و سيد الصبر و البصيرة و الثقة و الأمل و الرؤيا و الأفق ساعد الله قلبكم و عظم الله اجركم بحلول شهر محرم و عاشوراء".

وغرد "حسين الخولاني" بالقول "لا تُخطئوا التقدير بأن المقاومة مشغولة بالأوضاع الداخلية أياً كانت ضاغطة أو صعبة. لا تراهنوا على الانقسام الداخلي، ولا تراهنوا على بيئة المقاومة #سيد_الصبر_والنصر #وأيّدكم_بنصره".

ونشر حساب "الصادق الامين" تغريدة جاء فيها "انتصرنا اليوم انتصارَين، أو بالأحرى ثلاثة الأول على العدو الصهيوني حين صفعناه بقوة واقتدار -بحمد الله- وعلى أولئك الذين لم يفرحوا لفرحنا فستغاظوا واستشاظوا. والأهم انتصارنا أمام أنفسنا حين تمكنا من ضبط النفس وكظم الغيظ وإطفاء النائرة "نعم النموذج مجتمعنا" #سيد_الصبر_والنصر".

وقال "Ræf" في تغريدة على حسابه الخاص "اذا سمير جعجع هلأ بيطلع عالحدود وبيضرب حجر على الجيش "الإسرائيلي" المحتل أنا معه. الأحقاد السياسية والطائفية شي، والخطر الوجودي شي تاني، فكروا فيها.. #العين_بالعين".

كما تداول اللبنانيون وجمهور المقاومة في العالمين العربي والاسلامي صور السيد حسن نصر الله بالاضافة الى مقتطفات من خطابه الذي القاء بمناسبة الذكرى الـ 15 لانتصار المقاومة في تموز والذي تزامن ايضا مع تثبيت المقاومة الاسلامية في لبنان لقواعد ومعادلات الردع مع كيان الاحتلال الذي استهدف بطائراته الحربية الجنوب اللبناني، كما ونشروا صور وفيديوهات لعملية استهداف المقاومة محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، رداً على اعتداءاته على الأراضي اللبنانية.