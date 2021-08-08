الصحة الفلسطينية تكشف أحدث إحصائيات كورونا

العالم - فلسطين

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 7، نابلس 24، جنين 13، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 22، طولكرم 6، ضواحي القدس 2، بيت لحم 4، سلفيت 1، الخليل 2، قطاع غزة 77".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 22 مريضا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 608,840 بينهم 423,549 تلقوا الجرعتين من اللقاح.