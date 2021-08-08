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وكيل وزارة الخارجية البحرينية يصل الاراضي المحتلة

وكيل وزارة الخارجية البحرينية يصل الاراضي المحتلة
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

وصل وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم الأحد، في زيارة تستمر أربعة أيام ضمن توافقات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم- البحرين

ومن المقرر أن يلتقي آل خليفة برئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لابيد، وفقا لما ذكرته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

كما سيلتقي بمسؤولين في وزارة الخارجية لبحث العلاقات الإسرائيلية البحرينية. وإضافة إلى ذلك، سيزور جامعات ومنظمات ومعاهد بحثية في أنحاء الاراضي المحتلة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الزيارة هي الثانية لوكيل وزارة الخارجية البحرينية إلى الاراضي المحتلة، بعد زيارة سابقة قام بها في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني زار الاراضي المحتلة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع الطرفين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما في طعنة من سلطات المنامة لفلسطين والقضية الفلسطينية.

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