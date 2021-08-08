بكين ترد على التدخلات الأميركية في قضية هونغ كونغ

العالم - اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قولها في بيان إن المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي في الخامس من آب/أغسطس أظهرت تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين.

وسوف تسمح الخطوة الأمريكية لمواطني هونغ كونغ في الولايات المتحدة بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 18 شهرا.

يشار إلى أن الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن للرد على ما تقول إنه قمع صين للديمقراطية وسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.