ماذا سيحدث لحاسوبك في حال عدم الترقية إلى ويندوز 11؟

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وأصدرت الشركة نسخا تجريبية بدأ الكثيرون في استخدامها، مع التأكيد أن هناك متطلبات تقنية يجب توافرها في جهازك حتى يكون قادرا على تشغيل النظام الجديد.

وأعلنت ”مايكروسوفت“ عن انتهاء دعم نظام ويندوز 10 الحالي في 2025، موضحة أن الترقية ليست إجبارية، وبداية من الآن وحتى أكتوبر 2025 يمكنك أن تستمر في استخدام ويندوز 10، مشيرة إلى أنه خلال استخدام ويندوز 10 ستجد أن قسم تحديثات النظام ضمن الإعدادات يقترح عليك تحميل الإصدار الجديد.

وسيظل النظام آمنا إلى حد كبير وقادرا على استلام التحديث حتى موعد إيقاف دعمه، وحتى بعد حدوث ذلك سيظل المستخدم قادرا على استخدام النظام، إلا أن هذا سيعرضه لخطر أمني نظرا لانقطاع الدعم الذي يعني انقطاع التحديثات الأمنية.

ويحتاج النظام الجديد معالجا من جيل حديث حتى يعمل، ولهذا الأمر بعد أمني قد أوضحته مايكروسوفت، وفي حالة أن جهازك لا يدعم ويندوز 11 فالحل الأكثر أمانا بالنسبة لك هو أن تشتري جهاز كمبيوتر جديدا قبل 2025.

يلاحظ أن عددا كبيرا من المستخدمين حول العالم يمتنعون دوما عن الترقية للإصدار الأحدث من ويندوز، وهذا يفسر استمرار البعض في استخدام ويندوز 7 حتى وقتنا الحالي، ويشدد خبراء التقنية على أن التمسك بإصدار قديم من ويندوز والامتناع عن الترقية يعرض المستخدم لخطر كبير.

ولهؤلاء الذين يتمسكون بنظام ويندوز 10 سواء للفترة الحالية أو حتى بعد 2025 توجد بعض النصائح الواجب الأخذ بها لضمان الأمان والسلامة يمكن تطبيقها من الآن كونها خطوات وقائية وهي، تحديث متصفح الإنترنت بشكل دوري، وتحديث التطبيقات والبرامج بشكل دوري، وعدم زيارة أي موقع مشتبه به، والاعتماد على مكافح فيروسات قوي وتحديثه بشكل دوري.

واستخدام كلمات مرور قوية وصعبة التخمين على كل المواقع، واستخدام أساليب التأمين ثنائي الخطوات 2FA على كل المواقع، وأخذ نسخ احتياطية دورية للنظام، وعدم فتح مرفقات البريد الإلكتروني، وعدم استخدام برامج لم يتم تحميلها من مصدر رسمي.

وهناك العديد من التغييرات المهمة التي أجرتها مايكروسوفت على نظامها الجديد ويندوز 11، أهمها ”الواجهة الجديدة“ التي أشادت المراجعات الحالية كثيرا بها، إذ تم إصلاحها وتحسينها وتعديلها بشكل شبه كامل، مثل: إعادة تصميم الزوايا الدائرية التي تحظى بشعبية كبيرة والقوائم الأكثر اتساقا التي تمتد عبر عدة أجزاء من نظام التشغيل.

وجعلت مايكروسوفت التنقل عبر نظام التشغيل الجديد أكثر انسيابية خاصة عند استخدامه في الحواسيب المحمولة الداعمة للشاشات العاملة باللمس، ويتمتع متجر مايكروسوفت المعاد تصميمه بمظهر متجدد ويبدو بحسب المراجعات أنه يعمل بشكل أفضل من السابق، ويعتبر التغيير الأبرز الذي وجد ترحيبا كبيرا دعم تطبيقات أندرويد.

ووفرت الشركة طرقا جديدة للمطورين لإدخال التطبيقات في المتجر، وطرقا لتحقيق أرباح أكثر، ويبدو أن المتجر الجديد يحتوي على تطبيقات أكثر من أي وقت مضى.

وجلبت مايكروسوفت ميزة تسمى سطح المكتب الافتراضي إذ يسمح نظام التشغيل بإنشاء أسطح مكتب افتراضية منفصلة لكل جزء من استخدامك وتخصيصها بخلفيات مختلفة.