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العاصفة "ميرينا" تغادر اليابان قبل الحفل الختامي للأولمبياد

العاصفة
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأحد، أن العاصفة الاستوائية "ميرينا" تتحرك شرقًا بعيدًا عن اليابان في المساء، قبل انعقاد الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 ".

العالم - اسيا والباسفيك

وتوجهت العاصفة"ميرينا" قبل ساعات نحو الشمال الشرقي قبالة ساحل شبه جزيرة "بوسو" في شرق اليابان.

وأعلنت الأرصاد - في بيان نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني - إن أمطارًا غزيرة ورياح قوية اجتاحت منطقة كانتو.. فيما بلغ هطول الأمطار في كاتسورا بمحافظة تشيبا 51.5 ملم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

في الوقت نفسه، قالت الوكالة إنه من المرجح بشدة أن تصل العاصفة الاستوائية "لوبيت" إلى اليابسة في منطقة "كيوشو" اليابانية في ليلة الأحد، بما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة عبر منطقة واسعة، ربما تشمل مناطق جنوب غرب وشمال وشرق اليابان.

ومن المعروف أن موسم الأعاصير في اليابان يبدأ كل عام خلال الفترة بين شهري مايو إلى أكتوبر،ويبلغ ذروته في أغسطس وسبتمبر..

وفي عام 2019، ضرب إعصار هاجيبس اليابان حيث استضافت كأس العالم للرجبي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص!.

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العاصفة "ميرينا" تغادر اليابان قبل الحفل الختامي للأولمبياد

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