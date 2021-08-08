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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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القاعدي: اذا فشل المبعوث الجديد في معالجة الازمة الانسانية فلا يمكن أن يقدم رؤية لصنعاء لحل الازمة اليمنية
الحنش: اذا اعطي المبعوث الجديد صلاحية اتخاذ القرار سيحدث خرقا لوقف العدوان
القاعدي: الشعب اليمني فقد ثقته بالامم المتحدة ومبعوثيها
الحنش: حل الازمة لا يرتبط بجهود المبعوث الجديد وحده وانما هناك اطراف متعددة داخل وخارج اليمن واطراف اقليمية ودولية
حماس: ندعو القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عن الفلسطينيين والاردنيين المحكومين وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم منذ اكثر من عامين
حماس: في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة بحق بعض الإخوة المقيمين في السعودية فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم
حماس: كل ما فعله المحكومون الفلسطينيون والاردنيون المقيمون في السعودية هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون أي إساءة للمملكة وشعبها
حماس: لقد صدمنا بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق فلسطينيين وأردنيين حيث لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة
حماس: لقد صدمنا بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة "فلسطينيين وأردنيين" المقيمين في المملكة
أ ف ب: سقوط عاصمة ولاية تالقان الأفغانية في أيدي طالبان
أ ف ب: سقوط عاصمة ولاية تالقان الأفغانية في أيدي طالبان
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش
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