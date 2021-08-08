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هل تشعر بألم في باطن القدم؟.. إليك الأسباب المحتملة

هل تشعر بألم في باطن القدم؟.. إليك الأسباب المحتملة
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

يعتبر ألم باطن القدم من الآلام الشائعة التي تصيب الرياضيين بشكل خاص.

العالم - منوعات

– النقرس:
وهو نوع من التهاب المفاصل، ويُسبّب ألماً شديداً جداً، يُعالج النقرس عادةً من خلال تناول بعض أنواع الأدوية، ومنها: الأدوية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والمحافظة على وزن صحيّ.

– الورم الملتهب أو الوكعة:
وتتمثل هذه الحالة بظهور نموّ عظمي عند قاعدة إصبع القدم الكبير، وينتج عن ذلك ألم في القدم، وبالأخصّ عند ارتداء الأحذية.

– الأحذية غير المناسبة:
قد يُؤدي ارتداء بعض الأحذية غير المريحة إلى تلف الجلد، والشعور بألم في القدمين خاصة عن المشي

– الكسور أو تحرّك العظام من مكانها:
يُمكن أن تتعرّض عظام القدم للكسر أو تحرّك العظام من مكانها، نتيجة بعض الإصابات والحوادث مثل: السقوط، وحوادث السيارات، والتواء القدم، وسقوط شيء ثقيل على القدم.

– مرض السكري:
إذ إنّ تراكم المستويات المرتفعة من السكر في الدم لدى الشخص المصاب بالسكري، يؤدي إلى تقليل تدفق الدم في القدمين، ويُلحق الضرر بالأعصاب والأوعية الدموية الموجودة فيها، ممّا قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإحساس في القدمين، والشعور بخدران ووخز فيهما.

– الظفر الناشب:
والذي يُعرف أيضاً باسم الظفر المغروس باللحم، وتتمثل هذه الحالة بنموّ الظفر في الجلد المحيط به، وينجم عن ذلك الشعور بالألم الشديد.

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