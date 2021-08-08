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الفشل يلاحق الأمم المتحدة في اليمن + فيديو

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

مبعوث دولي جديد تم تعيينه في اليمن.. الأمم المتحدة أعلنت أنها عينت الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج، مبعوثا خاصا خلفا لمارتن غريفيث الذي عين وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ في الأمم المتحدة.

العالم - المشهد اليمني

ويعتبر السويدي هانس جروندبرج المبعوث الرابع للأمم المتحدة منذ 2011.. وقد فشل جميع المبعوثيين السابقين ولم يستطيعوا أن يقدموا شيئا في الملف اليمني.

وقد رحبت الأطراف اليمنية وكذلك دول العدوان بالمبعوث الأممي الجديد، غير أن أكثر اليمنيين يعتقدون أن جروندبرج لن يقدم شيئا نظرا لتعنت قوى العدوان ومداهنة الأمم المتحدة للسعودية والإمارات طمعا في المزيد من الأموال والدفع على حساب دماء اليمنيين.

وطالبت القوى الوطنية في صنعاء المبعوث الجديد بالعمل فورا على رفع الحصار وإيقاف الحرب والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية.

إلى ذلك أكد محمد عبدالسلام رئيس الوفد المفاوض أن تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان ورفع الحصار، مشددا على أنه لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية.

وأضاف أن على دول العدوان أن تدرك ما سببه عدوانها وحصارها من معاناة ومن دمار، وأن تعي أن استمرار تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر.

فما هو سبب فشل المبعوثين الأممين السابقين؟

وماذا يمكن أن يقدم المبعوث الجديد؟

وما هي مطالب اليمنيين؟

هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني من صنعاء عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض عبدالمجيد حنش ومن بيروت الإعلامي اليمني محمد القاعدي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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