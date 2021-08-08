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أنصار الله تدين بشدة أحكام السعودية بحق فلسطينيين معتقلين لديها

أنصار الله تدين بشدة أحكام السعودية بحق فلسطينيين معتقلين لديها
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة أحكام السعودية الصادرة بحق فلسطينيين مقيمين لديها، معتبراً تلك الأحكام طعنات خنجر مسموم في ظهر القضية الفلسطينية ورسائل ود وولاء وتبعية لإسرائيل.

العالم- اليمن

وفي بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد، دعا المكتب السياسي لأنصار الله الشعوب الإسلامية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والضغط على النظام السعودي الجائر للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم فورا.

مذكراً باستعداد صنعاء لإطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل إطلاق الرياض للمعتقلين الفلسطينيين بناء على مبادرة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.

يشار إلى أن المحكمة الجزائية السعودية أصدرت في وقت سابق اليوم، أحكاماً بالسجن على معتقلين فلسطينيين وأردنيين، تراوحت بين 4 سنوات و 22 سنة، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة أحكام السعودية بحق فلسطينيين مقيمين لديها، ونعتبر تلك الأحكام طعنات خنجر مسموم في ظهر القضية الفلسطينية ورسائل ود وولاء وتبعية لإسرائيل.

إنه ومن موقع معرفتنا بطبيعة هذا النظام المتهافت على التطبيع مع العدو الصهيوني فإننا ندعو الشعوب الإسلامية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والضغط على النظام السعودي الجائر للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم فورا.

ونذكر باستعداد صنعاء لإطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل إطلاق الرياض للمعتقلين الفلسطينيين بناء على مبادرة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.

المكتب السياسي لأنصارالله- صنعاء

الأحد 29 ذي الحجة 1442هـ

الموافق: 8 اغسطس 2021م

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