الصين تجري 11 مليون فحص في ووهان لمنع تفشي كورونا

العالم-آسيا والباسفيك

وأكدت سلطات مقاطعة هوبي وسط الصين التي تقع فيها ووهان أنها ضمن هذا الاختبار الذي انطلق في الرابع من أغسطس من أجل منع تجدد تفشي كورونا جمعت أكثر من 11.23 مليون عينة لاختبار الحمض النووي في المدينة.

وأوضح نائب مدير مركز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لي يانغ، أثناء مؤتمر صحفي أمس أن نتائج اختبار 10.8 مليون عينة باتت متوافرة، بينما يواصل الموظفون الصحيون عمليات الفحص والتأكد.

ولم تبلغ ووهان التي بدأ كورونا التفشي منها على مستوى العالم في أواخر عام 2019 عن رصد إصابات محلية جديدة بالعدوى لأكثر من عام، إلى أن جاءت نتائج فحص سبعة أشخاص إيجابية في الثاني من أغسطس الجاري.

وأعلنت لجنة الصحة المحلية في هوبي أنها سجلت الجمعة تسع إصابات محلية جديدة بمرض "كوفيد-19" بالإضافة إلى 15 حالة دون أعراض.