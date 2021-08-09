'طالبان' تحذر واشنطن من التدخل في شؤون افغانستان

العالم-افغانستان

وأضاف المتحدث في تصريح لقناة "الجزيرة" أنه "لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار في أفغانستان".

وقال إن الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عما يحدث، مشيرا إلى أنها هي التي "بدأت الحرب في عدد من المحافظات"، وأن ما تقوم به حركة "طالبان" ليس سوى جزء من "رد فعل على الهجمات" من قبل الجيش.

ونفذت قاذفات أمريكية من طراز "بي-52"، السبت الماضي، غارات على مواقع لجماعة "طالبان"، وأعلن الجيش الأفغاني في وقت لاحق أنها أسفرت عن مقتل 200 مسلح من الجماعة على الأقل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهدت بإتمام الانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تأخر واشنطن عن الجدول المتفق عليه أصلا مع "طالبان"، وهو بحلول مايو من العام الجاري.