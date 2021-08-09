شاهد: اميركا تتكبد فشل ذريع في مكافحة كورونا

العالم - الاميركيتان

فشل ذريع تسجله الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا موقف كشف عنه مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولنز في وقت سجلت الولايات المتحدة اعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 خلال 6 أشهر.

حيث أدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى نحو 120 ألف حالة، وازداد عدد الوفيات بنسبة 89 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مدير المعاهد الاميركية للصحة فرانسيس كولنز: " إن الولايات المتحدة ما كانت لتصل الى هذا الوضع في مكافحة الوباء لو كانت اكثر فعالية في عملية التلقيح، واليوم الجميع يدفع ثمنا باهظا".

من جانب آخر قال كبير مستشاري الصحة في البيت الأبيض انتوني فاوتشي إن الفشل في السيطرة على المتحورة دلتا من شأنه أن يزيد من فرص ظهور متحورة أخرى قد تكون أكثر اثارة للمشاكل من الأولى.

تحذير فاوتشي تزامن مع اعلان رئيسة وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية ماريا كيركوف أن المنظمة بصدد تسمية متحورات فيروس كورونا بأسماء الأبراج النجمية، بعد نفاذ أحرف الأبجدية اليونانية، وحذرت كيركوف من احتمال ظهور متحور جديد وخطير في المناطق التي تشهد معدلات عدوى عالية جدا.

اوروبيا نظم المئات المحتجين في فرنسا وايطاليا مسيرات في مدن عدة بأنحاء البلاد منددين بالقواعد الصحية التي تلزمهم بالحصول على اللقاح وبإبراز شهادة صحية تفيد بذلك من أجل ممارسة الأنشطة اليومية.

وتشهد فرنسا ارتفاعا في عدد الاصابات اليومية بلغت نحو 8700 حالة وهي تعادل ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة بحسب ادارة الصحة الفرنسية.