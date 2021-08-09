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قوس قرنية العين يكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم

قوس قرنية العين يكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

توصل أطباء بريطانيون إلى طريقة جديدة للتعرف على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم أو ما يعرف بت “القاتل الخفي” عبر قوس قرنية العين.

العالم - منوعات

ووفق صحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية أوضح الأطباء أن قوس القرنية الناجم عن الترسبات الدهنية ينشأ فوق وتحت القرنية ويمكن أن تشكل حلقة حول قزحية العين وبالرغم من أنه لا يؤثر على الرؤية ولا يحتاج إلى علاج إلا أنه يعد مؤشرا على المستوى غير الصحي من الكوليسترول في الجسم.

وبين الأطباء أن مثل هذه الأعراض لدى مريض دون سن 45 تشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وينصح الأطباء بتقليل مستوى الكوليسترول في الجسم عبر تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.

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قوس قرنية العين يكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم