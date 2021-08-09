ايران والعراق يناقشان الملف المائي والسككي وزيارة الأربعين

العالم - ايران

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بحث مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، جُملة من الملفات المشتركة بين البلدين"، لافتة الى أن "الجانبين أكدا أثناء اللقاء الذي جرى، يوم الأحد، على أهمية تنمية الشراكة القائمة بين بغداد وطهران وتوسيع أوجه التعاون بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، وتلبي تطلعاتهما المشتركة في المراحل المقبلة، لتحقيق مصلحة أبناء الشعبين".

وأضافت، أن "الغزي شدّد على ضرورة وضع معالجة للعلاقة المائية بين الجهات المعنية في البلدين، والخروج بتفاهمات مشتركة تساهم في إرساء الاستقرار المائي، وتحديد الأبعاد الحقيقية للمشكلات التي تنتج عنها".

من جانبه، أشار السفير الإيراني، مسجدي، إلى أن "الجهات المعنية في بلاده أنهت استعداداتها للشروع بإنشاء المشروع السككي بين العراق وإيران"، داعيا "إلى إمكانية استحصال موافقة الحكومة العراقية على تفويج عدد من الزائرين الإيرانيين للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".