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’داعش’ يفجير ثلاثة أبراج كهرباء بالموصل شمالي العراق

’داعش’ يفجير ثلاثة أبراج كهرباء بالموصل شمالي العراق
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن سقوط ثلاثة ابراج لنقل الطاقة في جنوب الموصل بعد استهدافها فجرا من قبل تنظيم "داعش" الارهابي بعبوات ناسفة والخط الذي خرج عن الخدمة هو خط سد الموصل-القيارة.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن الحادث تسبب ايضاً بتقطع في الاسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى.

ولفت البيان إلى تعرض أحد الأبراج الثلاثة، لاستهدافين سابقين.

وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في المحافظات (نينوى - كركوك - صلاح الدين) خلال الأسبوع المنصرم إلى تفجير 20 برجاً، مما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن هجمات استهدفت 160 برجا لنقل الطاقة الكهربائية خلال 7 أشهر في البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.

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