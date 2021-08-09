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فيديو غرافيك..

ميسي مغادرا برشلونة.. دموع تنهي مسيرته الكتالونية

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة برشلونة في 5 أغسطس 2021 رحيل نجمها بعد أن تعذّر تجديد عقده رغم موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 50%، وفي 8 أغسطس 2021 غادر ميسي ناديه بعد مؤتمر صحفي وداعي، أجهش فيه ميسي بالبكاء وقال فيه إنه فعل ما بوسعه لتذليل العقبات أمام تجديد عقده.

العالم - فيديو غرافيك

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فيديو غرافيك.. ميسي مغادرا برشلونة.. دموع تنهي مسيرته الكتالونية

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