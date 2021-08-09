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ترکیا
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم : كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي في اليمن بمناسبة الهجرة النبوية وحول آخر التطورات
مراسل العالم عن مصادر اهلية: القوات الاميركية أخرجت 80 آلية تشمل صهاريج النفط وناقلات من ريف الحسكة إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي
مراسل العالم: إصابة عدد من المواطنين بجروج بليغة بينهم إمرأة وطفل نتيجة الأشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة في ريف حلب في سورية
خطيب زاده: نحاول ان نسلك طريقا مع السعودية يؤدي الى نقاط مشتركة
خطيب زاده: المحادثات مع السعودية اجريت اكثر من مرة ونحاول ان نسلك الطريق المؤدي الى الرؤية المشتركة بين الطرفين
خطيب زاده: ايران ترفض استهداف سفنها في المياه الدولية
خطيب زاده: لدينا اتصالات كثيرة بشان ارسال الزائرين الى العراق والسعودية وان الخارجية الايرانية تسعى لتوفير الارضية المناسبة بهذا الخصوص
خطيب زاده: ايران توصي جميع الدول بعدم اتخاذ الخطوات التي تثير الفتن في افغانستان
خطيب زاده: نسعى لاجراء مفاوضات جيدة بين الاطراف الافغانية وهو الطريق الوحيد لبسط السلام في هذا البلد
خطيب زاده: ايران لن تتنازل عن حقوقها في الامن ولن تقبل اي ظلم تجاه حقوق شعبها
فيديو غرافيك..
ميسي مغادرا برشلونة.. دموع تنهي مسيرته الكتالونية
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الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش
أعلنت إدارة برشلونة في 5 أغسطس 2021 رحيل نجمها بعد أن تعذّر تجديد عقده رغم موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 50%، وفي 8 أغسطس 2021 غادر ميسي ناديه بعد مؤتمر صحفي وداعي، أجهش فيه ميسي بالبكاء وقال فيه إنه فعل ما بوسعه لتذليل العقبات أمام تجديد عقده.
العالم
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فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
إدارة برشلونة
تخفيض راتبه
غادر ميسي
مؤتمر صحفي وداعي
أجهش ميسي بالبكاء
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كيف تشاهد العالم
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