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الخارجية العراقية تباشر بإعادة العالقين عند الحدود البيلاروسية الليتوانية

الخارجية العراقية تباشر بإعادة العالقين عند الحدود البيلاروسية الليتوانية
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، المباشرة بإعادة العراقيين العالقين عند الحدود البيلاروسية الليتوانية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان إنه "ستنفذ اليوم رحلة جوية من مينسك إلى بغداد على متنها أكثر من 80 مسافرا".

وأضاف، ان "شركة الخطوط الجوية ستنفذ يوم غد رحلة إجلاء سيكون على متنها حسب المسجلين حتى الآن 200 شخص".

واشار الصحاف الى، انه "سيتم نقل جثمان المتوفي العراقي جعفر الحارس الذي توفي على الحدود البيلاروسية الليتوانية".

وبين، ان "وفد سفارة جمهورية العراق لدى موسكو والمتواجد في العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك".

واكد المتحدث باسم الخارجية، ان :وفد سفارة العراق في موسكو على تواصل تام مع السلطات البيلاروسية لمعرفة جميع التطورات في المناطق الحدودية والتنسيق من أجل إجلاء الراغبين منهم".

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