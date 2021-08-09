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سلطات الكويت توقف دورة الرقص الشرقي بالجهراء وتغلق النادي الذي أعلن عنها

سلطات الكويت توقف دورة الرقص الشرقي بالجهراء وتغلق النادي الذي أعلن عنها
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

بعد الضجة الواسعة التي تسبب بها إعلان نادي “فيفافت” النسائي بالجهراء عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، تحركت السلطات الكويتية ومنعت هذه الدورة كما تم إغلاق النادي واستدعاء القائمين عليه.

العالم- الكويت

وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة عن قيام مفتشي الوزارة بالتوجه إلى إحدى الشركات الخاصة التي قامت بالإعلان عن تنظيم دورة في «الرقص الشرقي».

حيث تم إغلاق مقر الشركة «حسب القانون» واستدعاء القائمين عليها لمراجعة الوزارة.

وأكد المصدر وفق وسائل إعلام كويتية، أن إدارة الرقابة التجارية ستقوم خلال الأسبوع الجاري وبعد انتهاء عطلة رأس السنة الهجرية بمتابعة باقي إجراءات الإغلاق وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة بحسب ما نص عليه قانون الشركات التجارية في هذا الخصوص.

وكان أثار إعلان أحد النوادي النسائية في الكويت عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، موجة غضب وجدل واسعين بين الكويتيين على مواقع التواصل.

ونادي “فيفافت” النسائي بالجهراء كان قد أعلن عن دورة لتعليم الرقص الشرقي ابتداء من يوم 8 أغسطس الجاري، وحتى يوم 24 أغسطس ما فجر غضب النشطاء الذين اعتبروا ذلك مخالفا لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.

هذا وطالب أبناء منطقة الجهراء في الكويت السلطات بوقف دورة الرقص الشرقي، ومنعها حفظا لعادات المجتمع وأعرافه.

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سلطات الكويت توقف دورة الرقص الشرقي بالجهراء وتغلق النادي الذي أعلن عنها