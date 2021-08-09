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محلل إسرائيلي يدعي: بايدن منع بينيت من شنّ هجوم كبير على لبنان!

محلل إسرائيلي يدعي: بايدن منع بينيت من شنّ هجوم كبير على لبنان!
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

ادعى محلل إسرائيلي صباح اليوم الاثنين ان إدارة الرئيس الأمريكي بايدن منع حكومة بينيت من شن هجوم قاسٍ على جنوب لبنان.

العالم-الاحتلال

ووفقاً لزعم يوني بن مناحيم، فقد منعت إدارة بايدن حكومة بينت من ردٍّ قاسٍ في جنوب لبنان، خوفا من ان يضر ذلك بعودة إيران إلى المحادثات النووية في فيينا.

يشار إلى أن حالة من التوتر الشديد شهدتها الحدود اللبنانية مع الاراضي المحتلة عقب اطلاق حزب الله عشرات الصوراريخ نحو مزارع شبعا المحتلة .

هذا و أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تصريح له قبل يومين ان الذي منع ويمنع العدو الصهيوني من شن غارات على لبنان هو خشيته من مواجهة كبيرة مع المقاومة، لافتا الى أن جيش العدو الإسرائيلي خائف على وجوده.

وفي الذكرى الـ 15 للانتصار في تموز 2006 في حديثه عن الردّ الأخير على العدو، قال سماحته إن "ردنا يوم أمس (أي يوم الجمعة) مرتبط بالغارات "الإسرائيلية" المباشرة على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاماً"، لافتا إلى أن قدرات المقاومة الصاروخية النوعية تعاظمت وصولاً لامتلاكها أعداداً كبيرة من الصواريخ الدقيقة.

وشدد السيد نصرالله على أن "أي غارة جويّة لسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الردّ عليها حتمًا بشكل مناسب ومتناسب".

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-08-2021

محلل إسرائيلي يدعي: بايدن منع بينيت من شنّ هجوم كبير على لبنان!

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