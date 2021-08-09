الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عاصم اشتية

العالم-فلسطين

وبتاريخ 17/3/2021 أصدرت محكمة الاحتلال في سالم قرار اعتقال إداري 6 أشهر بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله "عاصم جميل اشتية" (27عاماً) من مدينة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر والطالب الجامعي "اشتية" بتاريخ 2/3/2021 بعد مداهمة منزل عائلته، ونقلته إلى التحقيق في مركز بتاح تكفا، رغم أنه مصاب بفيروس كورونا قبل 10 أيام من اعتقاله من مكان حجره في نابلس، وكان في حينها ما يزال يُعاني من مضاعفات الإصابة.

واشتية طالب هندسة حاسوب في جامعة النجاح الوطنية وأحد نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعة، وهو أسير سابق كان اعتقل عدة مرات وأمضى عدة أعوام في سجون الاحتلال، الأمر الذي أخر تخرجه من الجامعة لسنوات، وكذلك معتقل سياسي سابق.