لبنان.. توقيف شخص بتهمة انتمائه لتنظيمات ارهابية

العالم-لبنان

وأعلنت ​قيادة الجيش​ ​اللبناني​ أنه "بتاريخ 9 / 8 / 2021 أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في منطقة ​الغبيري​، الفلسطيني (ع.ح) الصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم الانتماء إلى تنظيمات ارهابية، تشكيل عصابة فرض خوات وسرقة المواطنين وسلبهم، وشراء مسروقات، اطلاق النار في تواريخ مختلفة وافتعال مشاكل، ​محاولة قتل​، تجارة سلاح، ترويج مخدرات وتعاطيها".

كما أوقفت دورية اخرى من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل-البقاع كلاً من (ع.خ) و(م.ع) لاقدامهما على ترويج ​المخدرات​، وضبطت بحوزتهما كمية متنوعة منها (كوكايين، حبوب ​كبتاغون​، باز، ​حشيشة الكيف​).

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف ​القضاء​ المختص.