الاحتلال يمنع دخول 34 سلعة إضافية لقطاع غزة

العالم-الاحتلال

ومن بين السلع التي منع دخولها، الآلات الموسيقية، الهواتف المحمولة، أجهزة الحاسوب، الطابعات، سماعات الرأس، معدات صوت إكسسوارات الحاسوب، وكاميرات التصوير وملحقاتها، وكاميرات المراقبة وألعاب الأطفال الإلكترونية وغيرها.

وأعلن الاحتلال الخميس الماضي، السماح بتصدير واستيراد عدد من السلع، اعتبارا من اليوم الإثنين، بعد أن منع إدخالها عنوة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ويأتي قرار الاحتلال، قبل يوم واحد من السماح بإدخالها إلى القطاع.

وتواصل "إسرائيل" منع دخول عدد من السلع الضرورية، عبر معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الوحيد لغزة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني فلسطيني.

يشار، إلى أن الاحتلال أغلق معبر كرم أبو سالم كليا مع بداية العدوان الأخير، في 10 مايو/أيار الماضي، ثم أعادت فتحه جزئيا بعد وقف إطلاق النار، مع فرض قيود مشددة على حركة الاستيراد والتصدير، ما يفاقم الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة بالأساس.

ومن بين البضائع التي يمنع الاحتلال إدخالها، المواد الخام المستخدمة في صناعات مختلفة، ومواد البناء وأصناف أخرى كثيرة، تحت ذرائع أمنية واهية.