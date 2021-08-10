تحركات 'اسرائيلية' عبثية للتأليب ضد ايران.. هل من مُتَّعِظ؟

العالم - يقال ان

عبور الغواصة الاسرائيلية كان رفقة مدمرتين اسرائيليتين عبرتا ايضا من قناة السويس، ما يوحي بانهما تقومان بدور الحماية والمرافقة لتلك الغواصة "دولفين"، قيل ان سبب هذا التحرك الاسرائيلي السري "المكشوف" يأتي في اطار خطوة عبثية لتأليب الاجواء على خلفية الانفجار الذي طال ناقلة النفط الاسرائيلية في بحر عمان.

لا يخفى على المتابعين للشأن الاسرائيلي، سعي هذا الكيان الاحتلالي اللقيط المتواصل لمد اطرافه الى ابعد من الحدود التي تمكن من اغتصابها بدعم دولي وان الذي يقض مضاجع "اسرائيل" اليوم هو ايران التي يسعى مع الولايات المتحدة ومنذ انتصار ثورتها الى تقويضها وتدميرها لما تشكله من خطر حقيقي على وجود هذا الكيان الذي اوجدته وتبنته الدول الاستكبارية لرعاية وحماية اجندتها واستثماراتها ومصالحها في المنطقة.

كما لا يخفى الخطر الجديد الذي بات يشكله اليمن اليوم مع سيطرة ابنائه على اراضيه وعجز مرتزقة السعودية والامارات عن استرجاعه الى بيت الطاعة الصهيواميركي، لذا تعتبر منطقة منطقة البحر الاحمر وخليج عدن وبحر عمان مناطق حيوية وحساسة يسيل اللعاب الاسرائيلي والاميركي طمعا في التقرب منها بعد هرب البوارج الاميركية في عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى عرض بحر العرب خوفا من الصواريخ الايرانية الدقيقى التي ذاق حرارتها في استهداف الصواريخ الايرانية الباليستية الدقيقة لقاعدة عين الاسد غربي العراق.

التخفي والعمل السري بات سمة العمل الحربي "الصهيوأميركي" لتمرير اطماع اميركا والكيان الاسرائيلي بعد عرض ايران لقدراتها الصاروخية وطائراتها المسيرة المتطورة التي باتت في تنام مُطَّرد يوما بعد آخر كمّاً ونوعاً وكيفيةً واقتداراً بفعل قدرات التصنيع العسكرية الدفاعي المحلية.

وبالفعل فقد تمكن الجيش الإيراني من رصد غواصة "جورجيا" الأميركية حينما طلَّت برأسها لفترة 3 ساعات من مضيق هرمز يوم الثلاثاء ٢٥ مايو/أيار الماضي، وتم الرصد بواسطة طائرات مسيرة خلال تنفيذ الجيش مناورات الحرب الالكترونية "درع السماء 1400" المشتركة لصنوف لقوات المسلحة الأربعة في منطقة أصفهان العامة ومناطق واسعة من ايران، تم خلالها تنفيذ عمليات استطلاع وإخلال وخداع إلكتروني واستخدام منظومات الطاقة المباشرة ومواجهة الهجمات الإلكترونية والسيبرانية والحفاظ على المنظومات الرادارية والاتصالاتية بواسطة الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات والإجسام الطائرة الصغيرة ومنصات الإطلاق الأرضية في منطقة المناورات.

الفشل العسكري الصهيواميركي المتوالي طالما دفع حكومات الاحتلال في عهد الفاشل "نتن ياهو" أو في عهد الجديد "نفتالي بينيت" لمحاولات تأليب دول المنطقة ضد ايران، وآخر تلك المحاولات ما كشفته قناة "الحرة" الاميركية اليوم الثلاثاء حول اتصالات قام بها وزير "التعاون الإقليمي" الصهيوني "عيساوي فريج" الذي كشف في مقابلة خاصة له مع "الحرة" عن اتصالات مباشرة بين تل ابيب واشقائه السعوديين بشأن إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون هناك قرار بشأن العلاقة مع الأردن خلال الفترة القادمة.

الوزير الاسرائيلي أكد ايضا وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعد مع "اخوته" الاماراتيين "حسب تعبيره"، تستند على العلاقات المتينة بين الطرفين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية.

عود على بدء، ان عبور الغواصة الاسرائيلية للبحر الاحمر.. "الخبر الذي اوردته وكالة "نورنيوز" المقربة من مجلس الامن القومي الايراني"، اشبه ما يكون بمسرحية هزلية هزيلة تافهة جاءت في عهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الالسرائيلي الجديدة برئاسة "نفتالي بينيت" الذي فشل في بلورة اجماع استكباري ضد ايران وتراجع حماته الاميركيين والبريطانيين عن تهديداتهم الجوفاء ضد طهران بالرد بالمثل، ما دفع هذه الحكومة الحمقاء لجس النبض من خلال مسرحية الغواصة دولفين هذه المرة "وهي غواصة المانية طورتها الاخيرة التي صنعت 4 نُسخ منها لصالح البحرية الإسرائيلية".

الظاهر ان هذا التصرف الاحمق لـ"بينيت" يثبت ان هذا الرجل لم يفقه بعد خطورة مثل هذه التصرفات الهجينة المستفزة، ولم يتعض بتحذيرات أقرانه السياسيين الاسرائيليين، ومن ذلك ما وجهه بعض المسؤولين السابقين في هذا الكيان من تحذيرات الى حكومة نفتالي بينيت في خصوص اتخاذ مثل هذه الاجراءات، ونذكر هنا ما قاله الجنرال الصهيوني المتقاعد "عاموس يادلين" من انه "لايجب ان نتورط مع ايران المتفوقة في المنطقة الخليجية".ومن ذلك ايضا ما يراه المسؤولون والمحللون الغربيون والصهاينة من ان تورط الكيان الصهيوني مع ايران يعد اجراءا خاطئا نظرا الى انه لا يوجد ادنى شك في تفوق ايران على الصعد البرية والبحرية والجوية.

قالها عاموش يادلين: نحن ليس لدينا اي تفوق في البحر! بعد قاسم سليماني، الجنرال حاجي زادة يتولى اليوم قيادة الطائرات المسيرة الايرانية.. فهل من مُتَّعِظ؟

السيد ابو ايمان