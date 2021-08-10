ماذا يفهم من الأحكام السعودية الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، أكد احمد خريس أنه لا يمكن استيعاب هذه الاحكام الجائرة والظالمة والمشينة، التي وبكل صراحة سجلت سابقة خطيرة في تاريخ النضال الفلسطيني، حيث يوصم المقاومة والنضال الفلسطيني بالارهاب، وهذا المسعى الكبير الذي كان يسعى إليه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية.

ونوه أحمد خريس أنه في الوقت الذي يجرم فيه من يساعد المقاومة ومن ينصر ابناء الشعب ويسانده نجد أن ايران التي تهاجم من قبل دول الخليج الفارسي وعربان ونواطير الغاز تستقبل قادة المقاومة في تنصيب الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي بشكل يليق بقادة المقاومة في حفل دبلوماسي لا يحضره الا رؤساء الدول أو مندوبيهم ويكون لقاء الرئيس رئيسي مع قادة المقاومة الفلسطينية في بداية تسلمه الحكم، وان دل ذلك يدل على أن من يدعم المقاومة ومن ينصرها ومن يقف بجانب المقاومة الفلسطينية هو في محور الاتهام والمطاردة والملاحقة.





وأشار احمد خريس الى أن الاحكام السعودية بالتزامن مع حضور قادة المقاومة في مراسم القسم الرئاسي في إيران صدرت لمعاقبة حماس لعدم قطعها العلاقة مع إيران".

يذكر أن قضية المعتقلين الاردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية قد تصل الى نهاياتها عقب قيام السلطات بنقلهم الى العاصمة الرياض، بغية عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة تزامنا مع الاحتجاجات المتواصلة لذويهم المطالبين بالافراج عنهم بعد اصابة عدد منهم بفيروس كورونا المنتشر في سجن ابها.

وأكدت لجنة المعتقلين أن الحكم النهائي سيصدر بحضور جميع المعتقلين أمام المحكمة في قضية دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرة الى أن أهالي المعتقلين يأملون في أن يتم إغلاق الملف وإطلاق سراح أبنائهم وعودتهم إلى ديارهم.

واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره في جنيف المملكة باخفاء ستين فلسطينيا قسرا، بينهم القيادي في حركة حماس محمد الخضري.

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