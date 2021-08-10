السلطات التركية تحقق مع الفنان السوري علي الديك بهذه التهمة

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وأوضحت "زمان" أن علي الديك كان قد قال خلال إحيائه حفل زفاف في حي ساماندا بولاية هاتاي بجنوب تركيا، "نحن هنا وين أردوغان"، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات عديدة، مشيرة إلى أن"السلطات التركية اعتبرت أن هذه العبارة تحمل تهكما على الرئيس أردوغان، خاصة أن الديك معروف بولائه للرئيس السوري، بشار الأسد".

وأشارت إلى أن بعض الصحف الموالية للحكومة التركية وصفت الواقعة بـ"الفضيحة"، وأن هذه الصحف لفتت إلى أن الفنان علي الديك "أشاد باستمرارٍ خلال الحفل بالرئيس بشار الأسد وبالمسلحين المناهضين لتركيا".

ونقلت "زمان" عن منظم الحفل، رفيق إيريلماز، زعمه أن "الديك هو أحد أقارب صاحب الحفل، لذا طلب منه حضور العرس والغناء فيه، وأن الغناء كان باللغة العربية، ولم يكن الفنان يقصد رئيس الجمهورية بكلامه، بل نادى على والد العريس الذي يدعى أردوغان راي".

وكشفت الصحيفة أن "رحيل علي الديك، الذي كان من المفترض أن يعود إلى سوريا، تأخر بسبب التحقيق".