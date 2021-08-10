الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. العتبة الرضوية تقيم مراسيم تقليدية مع حلول شهر محرم الحرام

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أقامت العتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة الإيرانية مراسم تقليدية بمناسبة حلول شهر محرم الحرام.

العالم - إيران

وفي تقليد كلاسيكي باسم "صلات" يعود إلى أكثر من 300 عام، ويقام في اليوم الأول من شهر محرم الحرام، يستأذن خدمة وسدنة الروضة الرضوية من الإمام الرضا عليه السلام ببدء العزاء على أهل بيت الرسالة ودعوة الناس إلى العزاء.

وأقيمت مراسم هذا العام في صحن "إنقلاب" بحضور خدمة العتبة الرضوية الشريفة، حيث ابتدأت بأداء التحية والدعاء بمدة 35 دقيقة، ثم توجه 90 شخصا من الخدمة إلى منائر المقام لأداء نص الـ"صلات" والتي هي عبارة عن بندين من أشعار المحتشم الكاشاني الشاعر الذي اشتهر برثاء ملحمة عاشوراء.

شاهدوا جوانبا من هذه المراسم في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

العتبة الرضوية تنجح بمشروع ترشيد استهلاك الطاقة

العتبتان الرضوية والكاظمية توقعان مذكرة تعاون علمي وثقافي

أجواء طهران على أعتاب شهر محرم الحرام

أجواء العراق استعدادا لشهر محرم الحرام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجعفري: المبادرات الأهلية تسهم بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري

وزير خارجية العراق يلتقي علي شمخاني في طهران

الموت يغيب أشهر نجوم المسرح في مصر

القوات العراقية تحبط محاولة لتفجير أحد أبراج الطاقة في صلاح الدين

تونس تعلن استعدادها لتوفير مروحية لإطفاء حرائق الجزائر

إخماد حريق في إحدى السفن بمرفأ اللاذقية