بالفيديو.. العتبة الرضوية تقيم مراسيم تقليدية مع حلول شهر محرم الحرام

العالم - إيران

وفي تقليد كلاسيكي باسم "صلات" يعود إلى أكثر من 300 عام، ويقام في اليوم الأول من شهر محرم الحرام، يستأذن خدمة وسدنة الروضة الرضوية من الإمام الرضا عليه السلام ببدء العزاء على أهل بيت الرسالة ودعوة الناس إلى العزاء.

وأقيمت مراسم هذا العام في صحن "إنقلاب" بحضور خدمة العتبة الرضوية الشريفة، حيث ابتدأت بأداء التحية والدعاء بمدة 35 دقيقة، ثم توجه 90 شخصا من الخدمة إلى منائر المقام لأداء نص الـ"صلات" والتي هي عبارة عن بندين من أشعار المحتشم الكاشاني الشاعر الذي اشتهر برثاء ملحمة عاشوراء.

شاهدوا جوانبا من هذه المراسم في الفيديو المرفق..