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العراق.. عمل تخريبي يستهدف خط نقل الطاقة كركوك – المنصورية

العراق.. عمل تخريبي يستهدف خط نقل الطاقة كركوك – المنصورية
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن عبوات ناسفة خط نقل الكهرباء “كركوك – المنصورية”.

العالم - العراق

وقالت الشركة، إن “الخط الناقل كركوك – المنصورية جهد ٤٠٠ك.ف، تعرض الى عمل تخريبي جبان بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في تضرر ارجل عدد (٢) للبرج المرقم (٢١٠) وتضرر ارجل عدد (١) للبرج المرقم (٢٠٩) مع وجود عبوة اخرى لم تنفجر على الرجل الاخرى للبرج، ويجري تفكيكها حاليا من قبل الجهد الهندسي، تحديدا في منطقة بئر الذهب التابعة لناحية امرلي”.

وأضافت، أنه “على الفور باشرت فرق صيانة الخطوط التابعة لفرع شبكة كهرباء كركوك بأعمال الصيانة وتصليح اضرار الارجل وتعويض نقص الحديد الحاصل واعادة الخط الى الخدمة”.

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