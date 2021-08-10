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طبيب روسي يكشف عن أعراض جديدة لفيروس 'كورونا'

طبيب روسي يكشف عن أعراض جديدة لفيروس 'كورونا'
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

صرّح الطبيب الروسي، نيكولاي ألفريدوفيتش رينتز، رئيس مركز المعلومات في المقر العملياتي لمنطقة سامارا الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك أعراضا جديدة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

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ووفقا لما نقلته صحيفة "كومسامولسكايا برافدا" الروسية، قال الخبير رينتز: "إن أعراض الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا" التي كانت تظهر سابقا، قد لا تظهر بعد الآن في الأشخاص المصابين".

وأضاف: "يتطور الفيروس التاجي الآن بشكل أسرع، إذا كانت فترة الحضانة (الفترة المنقضية بين التعرض لأحد مسببات المرض وبين أول ظهور للأعراض) هي من 4 إلى 10 أيام، فالآن هي من يومين إلى ثلاثة أيام فقط".

وتابع: "لا يعاني المريض دائما من السعال، ولكن غالبا تكون العدوى مصحوبة بحمى واضطراب معوي".

بالإضافة إلى ذلك، يتزايد انتشار المرض بين الأطفال والمراهقين، وأغلب المضاعفات بدأت تظهر بعد الإصابة بالمرض.

من جهتها، قالت طبيبة الأمراض الجلدية، تاتيانا إيغوروفا: "إنه في بعض الحالات، يمكن أن يظهر فيروس "كورونا" في شكل تفاعلات جلدية مشابهة للحروق، ويعتقد الأطباء أن هذا يحدث نتيجة لضغوط المرض على الجسم".

كما أشار أغلب العلماء إلى أنه "في حالة إصابة الأشخاص الملقحين بمرض "كوفيد- 19" يمكن أن يظهر المرض لديهم من خلال العطس المتكرر".

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