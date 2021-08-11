الصحة السورية: 20 إصابة وحالتي وفاة جديدة بالكورونا

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 26136 شفيت منها 22068 وتوفيت 1924 حالة.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الثلاثاء 10 آب بحسب وزارة الصحة كالتالي:

=الإصابات:

٦ في اللاذقية

٥ في حلب

٤ في حمص

٣ في دمشق

٢ في ريف دمشق

=الشفاء:

٢ في اللاذقية

٢ في حمص

١ في دمشق

١ في حلب

١ في درعا

١ في السويداء

=الوفاة:

٢ في دمشق

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.