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مساع لتشكيل قوة أمنية عراقية مشتركة مع البيشمركة

مساع لتشكيل قوة أمنية عراقية مشتركة مع البيشمركة
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدّث باسم العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، ان التنسيق بين القوات الامنية العراقية و وقوات البيشمركة أسهم بشكل كبير في دعم الطرفين بمكافحة وملاحقة التنظيمات الإرهابية.

العالم - العراق

وقال الخفاجي لقناة "رووداو" إن "أنشاء مراكز التنسيق المشتركة بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة أسهم بشكل كبير في دعم قواتنا وكذلك قوات البيشمركة في كافحة وملاحقة التنظيمات الإرهابية، وذلك نتج عنه تعاون كبير في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية"، مضيفاً أنه "كان يوجد، قبل أيام، عمل كبير بين قوات مكافحة الإرهاب والآسايش وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان".

وأوضح الخفاجي أن "القوات العراقية استطاعت من خلال التنسيق الحصول على معلومات وإلقاء القبض على ثلاثة إرهابييّن، كما ساعدت المعلومات الجيش العراقي في القاء القبض على أحد الإرهابييّن في شمال بغداد"، مشيراً إلى أن "إنشاء مراكز التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة أثمر إنجاز عمليات كبرى في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في أرجاء البلاد، وهناك مساعي لإنشاء قوات مشتركة بين الطرفين".

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مساع لتشكيل قوة أمنية عراقية مشتركة مع البيشمركة