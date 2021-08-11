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قائد في الحرس الثوري: العدو اتجه للحرب النفسية بدل العسكرية في الخليج الفارسي

قائد في الحرس الثوري: العدو اتجه للحرب النفسية بدل العسكرية في الخليج الفارسي
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرح قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد عباس غلام شاهي بان قدرات البلاد الدفاعية العالية في مياه الخليج الفارسي جعلت العدو يتجه للحرب النفسية بدل العسكرية.

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي ادلى به مساء الثلاثاء، اشار العميد غلام شاهي الى ان العدو اتجه في الخليج الفارسي للحرب النفسية بدل الخشنة وقال: ان القدرات العالية لقواتنا المسلحة والسيطرة الاستخباراتية والعملانية والفطنة الكبيرة للقوات البحرية لحرس الثورة والجيش في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ادت الى ان لا يتجرأ العدو على المغامرة وان يركز غالبية انشطته على الحرب النفسية والاعلامية.

ونوه الى اهمية ودور وسائل الاعلام في عالم اليوم ومكانتها المميزة في مختلف الاصعدة واضاف: ان عالم اليوم في مواجهة حرب اعلامية حيث ان القوى الكبرى وعبر استخدام وسائل الاعلام واثارة الاجواء تسعى لفرض اهدافها الاستكبارية على الشعوب.

واضاف: ان وسائل الاعلام هي اليوم في الخط الامامي للمقاومة امام الحرب الناعمة للاعداء وان الصحفيين هم ضباط وجنود المتاريس في مواجهة الحرب غير المتكافئة المعادية.

وختم العميد غلام شاهي تصريحه بالقول: ان نيران العدو لا تنطفئ الا ان الصحفي يمكنه عبر وسيلة الاعلام احباط مؤامرات العدو عبر توعية المجتمع.

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قائد في الحرس الثوري: العدو اتجه للحرب النفسية بدل العسكرية في الخليج الفارسي