السعودية.. غضب علی مواقع التواصل بسبب اعتقال فلسطينيين

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المستهدفون من قبل السلطات السعودية، عاشوا لنحو عقدين في السعودية، وجمعوا اموالا لارسالها الى الفلسطينيين الفقراء هناك. وكل ذلك بعلم وموافقة من السلطات السعودية. وبعد اكثر من عشرين عاما فجأة استفاقت السلطات في الرياض متهمة عددا من الفلسطينيين والاردنيين بانهم يدعمون جماعات ارهابية. والمقصود هنا طبعا المقاومة الفلسطينية.

وشمل الاعتقال، محمد الخضري، ممثل حركة حماس في السعودية سابقا والذي تخطی عمره الثمانين ويعاني من امراض تحتاج الی رعاية طبية مستمرة. لكن الرياض رفضت مرارا وتكرارا الافراج عنه.

وانتقد شقيق محمد الخضري، عبد الماجد انتقد الانبطاح العربي امام كيان الاحتلال الاسرائيلي والدفاع عن مصالحه بدلا من دعم القضية الفلسطينية.

ولقي هذا القرار السعودي انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحركات المقاومة الفلسطينية.

وغرد "احمد عبد الواحد":"نعود ونكرر الشخص الذي يقول الحق في الوطن العربي مكانه الطبيعي في السجن في ظل هذه الانظمة المنبطحة القامعة المتآمرة على الشعوب العربية".

وعلق "ابو احمد":"د. محمد الخضري عمره ثلاثة وثمانون عاما، حَكَمَ عليه النظام السعودي بالسجن خمسة عشر عاما، وهو الممثل الرسمي لحماس الذى كانت الحكومة السعودية تخاطبه وتتعامل معه رسميا طوال عشرين عاما الماضية. النظام السعودي لا عهد له".

وجاء في تغريدة علی حساب "معتقلي الرأي" السعودي:"المحكوم عليهم من الفلسطينيين والأردنيين، كانوا يقيمون في السعودية منذ سنين، ويعملون بصورة رسمية تحت رقابة الحكومة السعودية، ومن ضمنهم الممثل الرسمي لحركة حماس والمعتمد لدى الديوان الملكي الدكتور محمد الخضري. لماذا تمَّ محاكمتهم بإعتبارهم خارجين عن القانون؟".

اما "مستغرب" فقد غرد كاتباً:"الحكم على ممثلي حركة حماس ومنهم محمد الخضري تُعد جريمه لا يماثلها الا جريمة اخراج الفلسطيني من ارضه من قبل الصهاينة. مبس وفريقه وقضائه يعلمون ان هذه الجماعه ليس لها علاقه بالارهاب ولكن الحكم أتى لتبييض وجهه امام الصهاينة فقط".