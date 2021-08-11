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أمير الكويت يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة السعودية

أمير الكويت يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة السعودية
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

تلقى أمير الكويت "نواف الأحمد الصباح"، اليوم الأربعاء، دعوة من الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، لإجراء أول زيارة للمملكة منذ تسلمه الحكم، في يناير 2020.

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن سفير السعودية لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، سلم الشيخ نواف رسالة من الملك السعودي.

وأشارت إلى أن الرسالة الخطية تتعلق بـ"العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

وأضافت: "كما تضمنت دعوة لزيارة المملكة، حيث أعرب الأمير نواف عن سعادته بتلبية الدعوة".

وسبق أن بعث الملك السعودي، في مارس الماضي، رسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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