أمير الكويت يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة السعودية

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن سفير السعودية لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، سلم الشيخ نواف رسالة من الملك السعودي.

وأشارت إلى أن الرسالة الخطية تتعلق بـ"العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

وأضافت: "كما تضمنت دعوة لزيارة المملكة، حيث أعرب الأمير نواف عن سعادته بتلبية الدعوة".

وسبق أن بعث الملك السعودي، في مارس الماضي، رسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.