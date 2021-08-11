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تشاهدون الليلة في بانوراما..

رئيسي يقدم تشكيلته الحكومية للبرلمان..وزيارة وليام برنز للكيان الاسرائيلي

رئيسي يقدم تشكيلته الحكومية للبرلمان..وزيارة وليام برنز للكيان الاسرائيلي
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تقديم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي تشكيلته الحكومية المقترحة الى مجلس الشورى، لكسب الثقة، على أن يتم الإعلان عن تسلمها رسميا السبت المقبل.

العالم - بانوراما

وقال مجلس الشورى أن اللجان البرلمانية ستبدأ مناقشة برامج الوزراء المقترحين فور الأعلان رسميا عن تسلم التشكيلة.

وتضم الكابينة المقترحة 19وزيرا، بينهم حسين أمير عبداللهيان لحقيبة الخارجية، وأحمد وحيدي للداخلية، وأمير اشتياني للدفاع، واسماعيل خطيب للأمن، وللنفط جواد اوجي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اجراء رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز محادثات مع رئيس الوزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت في تل أبيب.

وقال مكتب حكومة الاحتلال إن بينيت بحث مع بيرنز الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على ايران.

هذا والتقى بيرنز أيضا رئيس الموساد الجديد"دافيد برنياع"، وبحث معه البرنامج النووي الإيراني، والتطورات الإقليمية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. رئيسي يقدم تشكيلته الحكومية للبرلمان..وزيارة وليام برنز للكيان الاسرائيلي

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