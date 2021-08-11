ايران: تسجيل 42 ألفا و541 إصابة و536 حالة وفاة جديدة بکورونا

العالم- ایران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 42 ألفا و541 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 281 ألفا و 217 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4865 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6932 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 618 ألفا و 224 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 536 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 95647 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 13.893.310 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 3.401.487 جرعة ثانية ، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 17.294.797 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 26 مليونا و 586 ألفا و 805 إختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 336 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 84 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 28 مدينة.