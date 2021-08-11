منظمتان حقوقیتان تدعوان المنامة للتحقيق في وفاة المعتقل منصور

العالم- البحرين

وذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن السجين البحريني البالغ من العمر 35 عامًا توفي بشكل مأساوي في مجمع السلمانية الطبي في 25 يوليو 2021 بعد مضاعفات فقر الدم المنجلي، وسط تقارير عن الإهمال الطبي من قبل السلطات في مركز احتجاز الحوض الجاف.

وتم الإعلان عن وفاة حسن عبد النبي على تويتر في 25 يوليو 2021 وأكدت في وقت لاحق من ذلك اليوم من قبل وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة أخفقت في الاعتراف بتقارير الإهمال الطبي أو تأكيد ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق في الوفاة. حصل “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” على شهادة وفاته والإخطار الطبي بسبب الوفاة الذي نسب الطبيب وفاته إلى “الرجفان البطيني المؤدي إلى السكتة القلبية” ، مع تحديد “السبب السابق” على أنه “مرض فقر الدم المنجلي”. أعلن عن وفاة حسن عبد النبي في الساعة 12:45 صباحًا يوم 25 يوليو 2021.

وعانى حسن عبدالنبي من مرض فقر الدم المنجلي الحاد ولم يتم إعطاؤه الأدوية الموصوفة له خلال فترة سجنه ، بما في ذلك أقراص المورفين ، لمدة 5 أيام من 14 يوليو 2021 حتى نقله إلى المستشفى في 19 يوليو 2021. كان يعتمد على أقراص المورفين من أجل إدارة ألمه وفشل السلطات في تزويده بها ربما أدى به إلى تجربة الانسحاب. كما تقاعست سلطات السجن عن الأمر بإدخاله إلى عيادة السجن في الوقت المناسب، رغم الطلبات المتكررة من حسن عبد النبي نفسه ، والتي ربما فاقمت حالته الصحية المتدهورة.

الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة حسن عبدالنبي

وتحدث معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى اثنين من شهود العيان وزملائه في الزنزانة لتأكيد الأحداث التي أدت إلى وفاة حسن عبد النبي. ويشمل ذلك النزيل حسين إبراهيم ضيف، الذي نُقل إلى المستشفى مع حسن عبد النبي في الشهر السابق على وفاته ، ثم شاركه في الزنزانة بعد خروجهم من المستشفى ، إلى أن أُعيد حسن عبد النبي إلى المستشفى.

أبلغ حسين إبراهيم المعهد أن سلطات الحوض الجاف تقاعست عن إعطاء الرجال الأدوية الخمسة الموصوفة لهم بعد خروجهم من المستشفى ، حتى عندما تدهورت حالة حسن عبد النبي بشكل خطير. دفع هذا حسن عبد النبي إلى طلب الرعاية الطبية من سلطات السجن، لكن طلباته تم تجاهلها مرارًا وتكرارًا. قال حسين: “كل يوم […] [حسن عبد النبي] كان يذهب إلى أعوان الشرطة ، ويحدثهم عن أدويته” ، دون جدوى.

“قبل نقله [إلى المستشفى] بثلاثة أيام، كان يخبر [سلطات السجن] أنه بحاجة للذهاب إلى عيادة السجن. قالوا له: “انتظر وسوف نأخذك”. سمحوا له بالدخول إلى زنزانته وتجاهلوه “- قال زميله في الزنزانة حسين إبراهيم ضيف.

في إفادة أخرى تلقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قال شاهد عيان مجهول “طرقنا الباب لأخذ [حسن] إلى العيادة ، لقد كان حزينًا وكان يبكي بسبب الألم” ، ومع ذلك ، تم تجاهل طلبات المساعدة هذه. بواسطة سلطات الحوض الجاف. ومضوا ليؤكدوا أن حسن عبد النبي لم يحصل على الدواء الموصوف له وأن الطلبات المتكررة للرعاية الطبية ، من قبل كل من حسن عبد النبي وزملائه السجناء ، تم تجاهلها: “اتصلنا بالشرطة وقلنا لهم ‘لدينا حالة زنزانة منجلية’ ‘. ويريد الذهاب إلى العيادة ‘ولم يأخذوه “.

علق حسين عبد الله ، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) قائلاً: “كما أثبتوا مرارًا وتكرارًا ، فإن هيئات الرقابة الحكومية الفاسدة ليست مستقلة ولن تصدر سوى تقرير التبييض. هذه هي ثالث حالة وفاة في السجن منذ أبريل حيث أثيرت مخاوف بشأن الإهمال الطبي. بدون تحقيق تقوده الأمم المتحدة سيتم دفن الحقيقة “.

فيما علق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “الشهادات التي تلقيناها تعطي رواية مروعة أخرى عن الإهمال الطبي من قبل السلطات البحرينية. وصلت إساءة المعاملة الممنهجة للسجناء في البحرين إلى نقطة الأزمة. دون تحقيق مستقل من قبل مسؤولي الأمم المتحدة ، ستواصل حكومة البحرين القضاء على هذه الوفيات “.

استدعاء واعتقال الشرطة

استدعت الشرطة البحرينية حسن عبدالنبي للحضور إلى مركز شرطة الحورة الساعة 9 صباحًا يوم 7 يوليو 2021 ، ولم يُعطَ سببًا لاستدعائه. وتعتقد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنه أدين غيابيا وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالمخدرات. وفي وقت اعتقاله، كان غير لائق طبيا لبدء عقوبته وبدلا من ذلك تم نقله إلى المستشفى. خرج من مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 14 تموز 2021 ونُقل إلى معتقل الحوض الجاف.

وعلى الرغم من كونه مؤهلا للحكم البديل ومعاناته من حالة صحية خطيرة ، لم يُمنح حسن عبد النبي عقوبة بديلة. تم إرساله إلى عيادة سجن الحوض الجاف في 19 يوليو، عيد الأضحى ، قبل إعادته إلى مجمع السلمانية الطبي في نفس اليوم ، حيث توفي لاحقًا.