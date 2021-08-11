شاهد..عشرات القتلى والجرحى في أسوأ حرائق غابات تواجهها الجزائر

العالم - خاص بالعالم

واثر ذلك نشرت الحكومة قوات الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة على أشدها في منطقة القبائل الجبلية. وأسوأ المناطق تضررا بالحرائق هي تيزي أوزو أكبر مراكز المنطقة الجبلية.



السلطات الجزائرية قالت ان عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة تبلغ 69 حريقا في سبعة عشر ولاية، بينهما 25 في تيزي أوزو وحدها، وحذرت من ان الرياح التي تهب حاليا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق.

وهذه الكارثة دفعت عدد كبير من السكان للفرار من منازلهم والنزوح لمناطق اخرى، وقالت الحكومة إنها ستعوض المنكوبين عن خسائرهم.



الارصاد الجوية الجزائرية توقعت استمرار موجة الحر الشديد التي لا تساعد في كبح الحرائق، إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، وان تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة.

واعلنت السلطات توقيف3 من مشعلي حرائق في مدينة المدية واخر في مدينة عنابة، وتقول وزارة الداخلية ان هناك ايادي إجرامية هي من اشعلت الحرائق وذلك نظرا لاشتعالها في توقيت واحد.

لكنها لم تقدم دليلا على ذلك، وتشهد البلاد سنويا حرائق غابات، وليست بالامر الجديد عليها، والعام الماضي اتت الحرائق على نحو 44 ألف هكتار.



ظاهرة الحرائق تنتشر في عدد من دول العالم، وترتبط بعناصر مختلفة توقعها العلماء، لا سيما ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعتبر الزيادة في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار مزيجا مثاليا لتطور الحرائق وانتشار النيران في الغابات والأحراش الجافة.

وارتفعت درجة حرارة العالم بنحو واحد فاصل اثنين بالمئة منذ بدء الحقبة الصناعية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات لتخفيض الانبعاثات الكربونية.







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