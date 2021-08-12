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الجيش الجزائري يدفع بمروحيات من طراز "MI 26" للمشاركة في إخماد حرائق الغابات

الجيش الجزائري يدفع بمروحيات من طراز
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

سخرت وزارة الدفاع الجزائرية مروحيات من طراز "MI 26" تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

العالم - الجزائر

وذكرت الوزارة في بيان أنها سخرت المروحيات في إطار الجهود المتواصلة لإخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة.

وهذه المروحيات وفق البيان نفسه، تتميز بقدرة حمولة كبيرة ودقة عالية، خاصة في المناطق الوعرة والظروف المناخية المعقدة التي سببتها الحرائق المنتشرة.

ويشكل إقحام مثل هذا النوع من المروحيات دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش في الميدان إلى جانب مصالح الحماية المدنية في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى والمداشر المنكوبة.

كما سخرت كافة الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الآليات والجرافات لشق مسالك في المناطق الوعرة ووقف زحف النيران.

وكانت الجزائر أعلنت التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الطائرتين شاركتا في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان، مشيرة إلى أنهما ستبدأن في العمل بالجزائر لإخماد الحرائق، بداية من يوم الخميس.

وتشهد الجزائر حرائق غابات منذ عدة أيام وتقول وزارة الداخلية إنها مفتعلة وألقت القبض على عدد من المتهمين المتورطين في إشعالها.

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